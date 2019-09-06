شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الملك سلمان يقلب الطاولة على الإمارات ويستقبل وفدا قطريا رفيع المستوى في الرياض .. واتهام إماراتي بالخيانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2470538يتواجد وفد قطري رسمي من الاستخبارات القطرية في العاصمةالسعودية الرياض بدعوة مباشرة من القيادة السعودية ضمن بروتوكولات مجلس التعاون الخليجي.

وفي هجوم غير مباشر استنكر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله ما تقوم به المملكة العربية السعودية من استضافة قطر ضمن لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر :” عقد أمس بالرياض الاجتماع 37 للجنة الاستخبارات والأمن بدول مجلس التعاون بحضور مدراء هيئات الاستخبارات والأمن من حميع دول المجلس”.

وتساءل : ” والسؤال كيف تحضر قطر اجتماعات أمنية واستخباراتية سرية للغاية وهي المتهمة برعاية وتمويل الإرهاب”؟

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وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة عبد الله، حيث غرد أحد المتابعين قائلا :” يعلم عبالخالق عبدالله أن اجتماعات مجلس التعاون الذي مقره الرئيسي في الرياض والقمم الخليجية تعقد اجتماعتها بصفة دورية في السعودية وبحضور قطر لأنها مازالت عضو في مجلس التعاون ، وسبق أن دعيت لإجتماعات القمة العربية في الظهران ومكة . فلماذا يستهدف #السعودية الآن”.

وعرق آخر :” تحضر لان ترامب الذي يهمه استقرار المنطقة التي ترعى فيها ابقاره التي يحلبها سيغضب ان أقصيتم قطر ، وأنتم لا تجرئون على فعل ما يغضبه”.

وكتب ايضا أحد المغردين :” الجواب لأن الإمارات هي من تدعم الإرهاب وتظهر نفسها أنها تحارب الإرهاب.. عادهم ما قد خارجونا من الانقلاب الاول قد جابوا لنا إنقلاب ثاني ليلك الليل دايم.. بسم الله نبداء الان التغريد لرفض حوار جده”.

وغرد أحد النشطاء بالقول : ” لأن السعودية أدركت أن قطر ليست داعم للإرهاب بل الإمارات من تدعم هذا الإرهاب.. وهذا يؤكد براءة قطر من هذه التهمة الباطلة”.

وكانت مؤشرات تزايدت في الأسابيع الأخيرة عن تقارب غير معلن بين السعودية وقطر عن طريق وساطة كويتية ، وهو ما أثار قلقا في دوائر مقربة من القيادة في أبو ظبي .2470538