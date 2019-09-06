شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني للدولار أمام الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8380759أكدت مصادر مصرفية، اليوم الجمعة، استمرار تراجع الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، خلال التعاملات المصرفية في الساعات الماضية. وأوضحت المصادر لـ"يمن برس" أن سعر الدولار الواحد تجاوز سقف الـ600 ريال فيما قارب سعر الريال السعودي من الوصول إلى 160 ريالاً. أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019: الدولار الأمريكي: Advertisements الشراء: 607

البيع: 617 الريال السعودي: الشراء: 159 البيع: 161

8380759

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع جنوني للدولار أمام الريال اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.