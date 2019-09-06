شكرا لقرائتكم خبر عن هذا حال مديرية قعطبة بالضالع ..معاناة الحرب وعذاب الجغرافيا جعلها أشبة بجزيرة في الارض..تفاصيل. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4959578متابعات

قعطبة ضمن مديريات محافظة الضالع نصفها سقط واصبح تحت سيطرة الحوثي والنصف الآخر يتبع الشرعية ، نقاط وضعت في الطرقات جعلت القادم من الفاخر او دمت اليها يقطع مسافات لساعات بسبب النقاط الذي تم نصبها في الطريق ، كما تشهد تلاعب في المنظمات واستمرار الانتهاكات بحق ابنائها. حيث تجري المواجهات بشكل يومي على اطرافها بين القوات المشتركة و مليشيا الحوثي .

مواطنون اكدوا انهم يقطعون مسافات تصل لاكثر من 8 ساعات للوصول الى الفاخر مرورا بلحجز وتعز وإب. واجرة السيارات مبالغ كبيرة ومعاناة في الطرقات ومغامرة غير آمنة طلب هوية وتصنيف وأسئلة في النقاط الممتدة في الطريق التابعة للحزام الأمني و مليشيا الحوثي.

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واضاف المواطنون في قعطبة ان طريق قعطبة دمت صنعاء هي الآخرى مقطوعة ويسلكون طريق على الأقدام للوصول الى دمت مشيا على الأقدام وهي مغامرة ايضا. وذكرت مصادر ان قعطبة تخضع لنطاق جغرافي جعلها اكثر معاناة ، وإذلال لابنائها فالحوثيون يحشدون لإقتحامها وابنائها يدافعون عنها بقوة والى جانبهم بعض القوات المشتركة.

وتحدثت المصادر ان الاحداث الأخيرة التي جرت في عدن أثرت عليها واصبحت تعاني من عدم الرضا من ابناء الجنوب الذي اصبحوا غير راضين عنها بالرغم مما قدمت من تضحيات ومضايقات تجري بشكل يومي حتى انه تم رفع الاعلام في شوارعها .

وأبدى السكان مخاوفهم من الأيام القادمة فهي تتعرض لحصار من كل مداخلها وهاجس الخوف يسود أبنائها واصبحوا في حيرة لا يعرفون موقعهم كون مايسمى الانتقالي غير راضي عنهم ويصفهم بالدحابيش كما يصفهم الحوثيين بالدواعش .4959578