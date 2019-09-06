شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مواجهات هي الأعنف في جبهات شخب والزبيريات والريبي بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5144723إشتدت المواجهات قبل قليل في جبهات شخب زالزبيريات والريبي والضبه غرب قعطبة بين قوات اللواء 30 مدرع المسنودة بالقوات المشتركة والمقاومة من جهه وبين مليشيا الحوثي من جهة اخرى. وقالت المصادر ان المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وان القوات المشتركة تحاول التقدم .5144723

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