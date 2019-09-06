شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئاسي يطالب بالإفراج عن السجين حافظ مطير المعتقل في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2183881قال مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي في صفحته الشخصية بتويتر انه ‏يثق ان الاخ سلطان العرادة محافظ مارب لن يسمح باستمرار اعتقال الصحفي حافظ مطير. واشار المخلافي ان مطير يتعرض لتنكيل واعتقال خارج القانون خاصة بعد ان وجهت النيابة بالإفراج عنه. مؤكدا ان مثل هذه الاعتقالات تسئ للشرعية وتبرر هذا النوع من الاعتقالات من المليشيات. وقال انه بانتظار الإفراج عنه بموقف حازم من المحافظ.2183881

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