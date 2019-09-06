شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: خطاب هام وطارئ لعيدروس الزبيدي ويوجه رد صاعق على المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9395167كشفت مصادر مقربة من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي عن خطاب هام مصور لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي بعد قليل من مقر اقامته في فندق الرتز كارلتون في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.

وقالت المصادر ان الزبيدي سيوضح في خطابه اسباب فشل حوار جدة وسيرد على البيان الذي اصدرته المملكة العربية السعودية مساء امس الخميس.

وأكد مسؤولون حكوميون لوكالة "رويترز" للأنباء اليوم الجمعة تعثر مباحثات جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة.9395167