انتفاضة قبلية تباغت قوات المجلس الانتقالي وتسيطر على عدة مواقع استراتيجية في هذه المحافظة .. شــاهد (صورة )

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عدن - ياسمين التهامي - 2408615انتفضت قبائل محافظة أبين (جنوبي البلاد) ضد قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ونقل موقع "الجزيرة نت" عن مصادر قبلية أن قبائل أبين بدأت بالتحرك على الأرض والترتيب لإيقاف تمدد المجلس الانتقالي في المحافظة. وأوضحت أن رجال القبائل تمكنوا خلال الساعات الماضية من استعادة السيطرة على بعض المناطق والمواقع بمديريتي شقرة وزنجبار في أبين، وقاموا باستحداث حواجز تفتيش في تلك البلدات لمنع تقدم قوات الحزام الأمني.2408615

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