شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرب يكشف عن موعد اعلان مقتل عبدالملك الحوثي ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 3222445تعهد الإعلامي البحريني المعروف، محمد العرب بأنه سيعلن قريبا خبر مقتل عبدالملك الحوثي من فوق جثته.
وفي تغريدة على تويتر، قال العرب : “قبل انطلاق #عاصفة_الحزم تحداني احد الاصدقاء ان اقترب من أفعى الكوبرى عندما كنا في الهند فقررت ان ارفع سقف التحدي لان الجينات الشمرية اشتغلت”.
وأضاف : “اليوم تحداني احدهم ان انقل خبر مقتل عبدالملك الحوثي من فوق جثته فقلت له قريبا ان شاء الله لأني متخصص في تأديب الأفاعي”.3222445
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