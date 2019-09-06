السعودية تصعد من اجرامها على صعدة والمرتزقة يقصفون الدريهمي وبيت الفقية بالحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

صعد جيش العدو السعودي اليوم الجمعة، غاراته الوحشية وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظة صعدة، مستهدفاً العديد من المناطق السكنية.

وذكرت مصادر محلية في صعدة أن منازل وممتلكات المواطنين في مديرية منبة الحدودية للقصف بعشرات الصواريخ والقذائف ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

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كما شن طيران العدوان 5 غارات على مديرية باقم الحدودية وسلسلة غارات على مديرية الطاهر .

وفي الحديدة قصفت قوى العدوان بـ10 قذائف مدفعية وبالرشاشات المختلفة منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.

كما تضررت عدد من منازل المواطنين في مديرية الدريهمي المحاصرة اثر قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة على المدينة مساء اليوم الجمعة.