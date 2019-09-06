النخبة الحضرمية تدخل خط الإستهداف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سيئون

كشفت مصادر محلية بمحافظة حضرموت، عن العثور على جثة ضابط رفيع ينتمي إلى قوات النخبة الحضرمية عصر اليوم الجمعة، مقتولا في مدينة سيئون.

وأكدت المصادر أنها عثرت على جثة الضابط عبدالواسع العيدروس، قائد الكتيبة الخاصة بقوات النخبة الحضرمية الموالية للامارات مقتولا في سيارته في حوطة سلطانة، مديرية سيئون.

يذكر أن الضابط العيدروس كان مفقوداً منذ أربعة أيام إلى أن تم العثور عليه مقتولا اليوم الجمعة.

ويشهد وادي حضرموت، الخاضع لقوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية لعلي محسن الأحمر، انفلاتا أمنيا كبيرا.