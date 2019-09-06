شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الانتقالي يتخلى عن الانفصال ويستجدي الحكومة ويشرع في أول خطوة للاعتراف بالشرعية.. ما الذي حدث !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الانتقالي يتخلى عن الانفصال ويستجدي الحكومة ويشرع في أول خطوة للاعتراف بالشرعية.. ما الذي حدث !؟

في خطوة متناقضة مع النفس طالب المجلس الانتقالي الجنوبي من حكومة الشرعية التي تمرد عليها واحتل مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن، تمويل محطات الكهرباء في عدن بالوقود بعد أن أوشك على النفاد وزادت ساعات الإطفاء في ظل صيف ساخن وارتفاع درجة الحرارة. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجل : تطورات طارئة حول مقتل زوجة محمد بن راشد .. شاهد اول صورة لها وهي ملطخة بالدماء .. ومن يقف وراء العملية Advertisements عاجـــل : من مقر اقامته في فندق الرتز كارلتون .. الزبيدي يلقي بيان الهزيمة ويكشف عن اسباب فشل حوار جدة • عـــــاجـــــل : مقتل الاميرة هيا بنت الحسين قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت ، وضاحي خلفان وطحنون بن زايد يوجهون رسالة عاجلة ل محمد بن راشد ..(شاهد اول صورة وتفاصيل ماحدث) ---------------------------------------- وتحدث مصدر مسؤول في كهرباء عدن لـ"يمن دايركت" أن قياديين في المجلس الانتقالي الجنوبي يضغطون عليهم لرفع ساعات الإضاءة، في الوقت الذي لا يلتزمون هم والإمارات الداعمة لهم حتى بلتر واحد من الوقود الذي تحتاجه محطات الكهرباء في عموم عدن.

وأشار إلى أنهم طلبوا من قيادة الانتقالي شراء وقود لضمان بقاء خدمة الكهرباء، باعتبارهم من يسيطرون على عدن ومؤسساتها، لكنهم رفضوا وقالوا ليس لدينا إمكانيات، وأن هذه مسئولية حكومة الشرعية.

فيما طالب القيادي في الانتقالي د.عبدالناصر الوالي من وزيري المالية والكهرباء شراء وقود لمحطات كهرباء عدن، أفاد مصدر في الحكومة لـ"يمن دايركت" أن هذا هو ما يسمى سخرية الأقدار، فكيف يحتلون مؤسسات الدولة وينقلبون على الشرعية ثم يطالبونها بالالتزام بواجباتها، وهم من يسيطر على تلك المؤسسات.

وأضاف:

عادة الانقلابيين في كل دول العالم أنهم ينقلبون على الدولة ثم يديرونها بكفاءة واقتدار إلا عندنا في اليمن، فالانقلابيون في عدن وصنعاء يسيطرون على مؤسسات الدولة ثم يطالبون من حكومة الشرعية دفع الرواتب وصرف ميزانية التشغيل. إلى ذلك رأى مراقبون سياسيون أن على الانتقالي تحمل مسئوليته كاملة في إدارة مؤسسات الدولة التي سيطر عليها، وأن يدفع رواتب موظفيها، باعتباره المسئول عن احتلالها وتشريد قياداتها. فيما عد آخرون خطوة الانتقالي هذه هي استجداء للحكومة واعتراف بالشرعية، وفي الوقت ذاته تخلي عن فكرة الانفصال التي ترتكز عليها مزايدات ودعوات الانتقالي. حيث لا يمكن لمن يريد الانفصال أن يستعين بمن يتمرد عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي يتخلى عن الانفصال ويستجدي الحكومة ويشرع في أول خطوة للاعتراف بالشرعية.. ما الذي حدث !؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.