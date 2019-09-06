شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تعلن الآن هذا الخبر العسكري العاجل بشأن اليمن .. وتنشر فيديو هز المملكة وشل حركتها..... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة الجزيرة الفضائية قبل قليل إن مليشيات الحوثي اطلقت صاروخا باليستيا على مطار نجران الإقليمي ما تسبب بشل حركة المطار وفقا لتصريحات الحوثيين. وقالت الجزيرة في خبر عاجل،نقلته عن جماعة الحوثي إنها استهدفت تجمعات للجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي، بينما قالت السعودية إنها اعترضت الصاروخ الذي أطلق باتجاه نجران جنوبي البلاد. قد يهمك ايضاً: - قوات الشرعية تنتهي من التجهيز للسيطرة الكاملة على العاصمة المؤقتة عدن.. شاهد (صورة) - ورد الآن : الملك سلمان يقلب الطاولة على الإمارات ويستقبل وفدا قطريا رفيع المستوى في الرياض .. واتهام إماراتي بالخيانة - عاجل : مستشار ولي العهد يتهم الإمارات رسميا بالانقلاب على الشرعية وتهديد الأمن القومي السعودي.. ويعلن المواجهة العسكرية - قناة الجزيرة تعلن الآن هذا الخبر العسكري العاجل بشأن اليمن .. وتنشر فيديو هز المملكة وشل حركتها.. والحوثي يطير من الفرح (شاهد) - الإطاحة بـ”علي محسن“ وحقيبتين وتعنت إماراتي.. مسؤول يمني يكشف أسباب انهيار ”حوار جدة“ وسر غضب المملكة وبيانها الناري Advertisements - النفيسي يغوص في العمق ويفضح أخطر مؤامرة ‘‘إيرانية إماراتية‘‘ ضد المملكة العربية السعودية ويكشف علاقة الرئيس هادي؟ (وثيقة) - عاجل : مجتهد يفجر مفاجأة ثقيلة قبل قليل : تمرد عسكري ضد ابن سلمان دفعه لتغيير مخططه في اليمن .. ‘‘تفاصيل صادمة‘‘ - محمد بن سلمان يتخذ قرارات صادمة مع قتلة خاشقجي .. صحيفة الخليج تفجر مفاجأة ثقيلة - ظهور مفاجئ للفنان عادل إمام بعد شائعة وفاته .. شاهد كيف أصبح شاحب الوجه منحني الظهر ؟ (صور)

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وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين: القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر1 على مطار نجران الإقليمي.

وأضاف المتحدث: الصاروخ استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية.، وزعم المتحدث الحوثي أن الهجوم تسبب في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

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