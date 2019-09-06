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مظاهرة في تعز تطالب الحكومة برفض الحوار مع الانتقالي وطرد الإمارات

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تظاهر المئات من اليمنيين في مدينة تعز (جنوبي غرب البلاد)، تنديداً بانتهاكات وممارسات دولة الإمارات في اليمن، والتي كان أخرها قصف الجيش الوطني في عدن وأبين.

وطالب المتظاهرون عقب صلاة الجمعة بساحة الحرية وسط المدينة، بطرد دولة الإمارات من اليمن ومن التحالف العربي، داعيين الحكومة الشرعية إلى رفض الحوار مع ما يسمى المجلس الانتقالي، والتمسك بالثوابت الوطنية.

وجدد المشاركون دعمهم ومساندتهم لجهود الحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على المحافظات المحررة وتثبيت الأمن والاستقرار.
 

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