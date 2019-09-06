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تفاعل كبير لدعم حوار جدة عبر تويتر رصد خاص

الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

تفاعل ناشطون، اليوم الجمعة، مع هاشتاق الشعب_اليمني_يدعم_حوار_جده



ورصد "الخليج 365"، جانبا من تغريدات الناشطين عبر موقع التواصل الاجتماعي" تويتر " منها ما قاله ناصر البقمي،" الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في تقديم المساعده ومد يد العون لشقيقتها دولة اليمن شي يدعو للفخر والاعتزاز".

وكتب علي التميمي، قائلا "صوت المنطق والعقل يدعمه الشعب اليمني بتوحيد الكلمة والصف لمواجهة العدو الحقيقي لليمن وهو الجماعات الإرهابية وعلى رأسها مليشيا الحوثي الايرانية".

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أما عبدالله، أشار إلى أن الشعب اليمني شعب حر و سيبقى حر ضد اطماع ايران من خلال دعمها لميليشيات الحوثي ، طرد الحوثي من اليمن هو هدف الشعب اليمني.

وبدوره، ذكر سلطان بن محمد، بأن المملكة هي قادت التحالف العربي ضد نفوذ ايران في دولة اليمن عن طريق ميليشياتها الحوثية".

من جهته، يقول مالك العمري، إن اليمن والسعودية قلب واحد والدفاع عن اليمن كالدفاع عن السعودية وهذا المتوقع والمعروف من رجال اليمن الشرفاء.

أما المغرد الكثيري، كتب "اللهم انصر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فوق كل ارض وتحت كل سماء اللهم دمر حزب الاخوان الارهابي وكل فروعه في المنطقة وكل من يدعمه وعلى رأسهم نظام الحمدين القطري الارهابي، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر".

وسلط فهد الحربي، الضوء على انتهاكات وجرائم الحوثيين وقال "دمر مقدرات اليمن و و انتهك أعراض اليمنيين و قتلهم و سرق وعاث في اليمن الفساد عشان أسياده في إيران وصلت انتهاكات الحوثي لأكثر من ٦٠٠٠ انتهاك في اليمن و هذا الذي استنكرته جهات دولية كثيرة منها الأمم المتحدة".