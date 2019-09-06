Advertisements Advertisements الخليج 365 يرصد خروقات الحوثيين شمال التحيتا والجبلية بالحديدة الجمعة 6 سبتمبر 2019 صورة ارشيفية كتب الحديدة - الخليج 365 تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، من خروقاتها في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

ورصد "الخليج 365" خروقات الحوثيين ففي التحيتا شنت مليشيات الحوثي الموالية لإيران عمليات قصف واستهداف على مواقع متفرقة للقوات المشتركة شمال التحيتا مساء اليوم الجمعة بمختلف أنواع الأسحلة المتوسطة والثقيلة. وأفاد مصدر ميداني في التحيتا أن المليشيات عاودت قصف واستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة شمال المدينة ، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وعيار 82. Advertisements كما استهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة ومنها سلاح معدل البيكا ، وسلاح الدوشكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 وعدد من الاسلحة الرشاشة الخفيفة. كما واصلت مليشيات الحوثي قصفها المدفعي على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة. وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية أن المليشيات قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع القوات المشتركة المتمركزة غرب الجبلية . وأوضحت المصادر أن المليشيات استخدمت خلال عملية القصف قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 وقذائف الهاوزر بشكل عنيف . وفي ذات السياق استهدفت المليشيا المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة ، مستخدمة سلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 Advertisements Advertisements

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