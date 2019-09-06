شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة الطيران الاماراتي في الجوف .. شيخ قبلي بارز يروي لمأرب برس تفاصيل الفاجعة وماذا قالت المملكة عند ابلاغها بالخبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3492280تحدث شيخ قبلي بارز اليوم الجمعة ،عن مجزرة ارتكبها الطيران الاماراتي قبل اربع سنوات ، في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

يتذكر الشيخ علي حشاشه بن بدره وهو يتحدث لمأرب برس، بمرارة حادثة القصف الذي وصفه بالاجرامي والجبان للطيران الاماراتي في منتصف عام 2015 بمنطقة اليتمة .

ففي مثل هذا اليوم 6-9-2015 قُتل وجرح العشرات في قصف شنه الطيران الاماراتي على مخيم عزاء بمديرية اليتمة شمال محافظة الجوف ، قيل وقتها انها غارة خاطئة .

تنهد الشيخ علي قائلا: «كنت في طريق العودة من منطقة الحزم محافظة الجوف الى اليتمه وفي الساعه 12:30 ظهرا رن هاتفي باتصال من احد ابناء المنطقه ليبلغني بان مخيم العزاء الذي اقيم لاستشهاد خالد هادي بن زاهره الحزمي الذي استشهد في مواجهات مع مليشيا الحوثي ؛قد تعرض للقصف».

يقول بن بدره وهو احد الوجاهات الاجتماعية في الجوف :«وبينما كان المعزون يودون واجب العزاء في منطقة النازحين والذي تبعد عن سوق اليتمه مسافة 40 كم شرقا وتبعد عن حدود المملكه 35 كم اذ بالطيران يقصف المخيم بصواريخ حولت مخيم العزاء الى رماد خلطت الجثث مع بعضها وتثناثرت اشلاء وسببت فاجعه وكارثة».

واضاف «وعلى الفور قمنا بالتواصل بالوجهات والمشائخ والشخصيات الاجتماعيه المتواجدين في منطقه نجران من ابناء المنطقه لابلاغهم بماحدث وبعد تواصلهم بقيادات في المملكة ابلغونا ان الطيران الذي قام بقصف المخيم اماراتي واستغربنا هل هذا الطيران الحديث والذي يمتلك التقنية في تحديد المواقع وتحديد الاهداف بدقة وطيارون مدربون تدريب عالي لايعرفون التفريق بين مخيم عزاء وغيره !.. وهل اصبحت اليمن اجوائها مستباحه في ضرب اي هدف دون توجيهات وتعليمات من غرفه العمليات».

يقول الشيخ علي :«ادركت ان استهتار الطيار الاماراتي لايابى بارواح الاخرين وان هذه الصفه مركبة في نفوسهم وتتضح في الحوادث الكثيره الذي قام بها الطيران الاماراتي»..

وتابع «وماذا يعني استهداف مخيم مكتظ بكبار السن والاطفال والنساء وتحويل مخيم العزاء الى محرقة كارثية بشعة نتج عنها استشهاد 5 شباب و2 اطفال».

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والشهداء الذين سقطوا بحسب الشيخ هم :

- علي بن راشد ابن عكشه

- صالح بن عبدالله بن صالح بن سالمه الحزمي

- موسى فيصل فحاس

- صالح حمد علي بدره - طفل

- جاسر هادي محمد الزعين الحزمي - طفل

-واخران لم يتذكر اسمهما

والجرحى 29 غالبيتهم جروحهم بليغة سببت لهم الاعاقه فمنهم -والحديث للشيخ بن بدره - من فقد اطرافه ومنهم من فقد عقله وغالبيتهم ،خارج البلاد حتى الان يتلقون العلاج ،اضافة الى 16 سيارة وم3492280