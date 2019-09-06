شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يدلي بتصريح انهزامي بعد بيان السعودية.. ماذا قال ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3653584طالب نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي هاني بن بريك، من التحالف العربي بالتعامل معاه كجهة فاعلة في القضاء على المشروع الايراني الخبيث.

وابدى بن بريك سخطه من اصرار من وصفهم بالاخوانج "الحكومة الشرعية" على اطلاق مسمى انقلابهم بالتمرد على الحكومة اليمنية.

وقال بن بريك في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر رصدها محرر أبابيل نت: يصر حزب الإخونج أن يظفر بكلمة تمرد في حق المجلس الانتقالي.. مضيفا، ويلوي زمام أي بيان، ويحاول يوظفه في خدمته.

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واضاف، بينما الأمر بخلافه وهو التعامل مع الانتقالي كجهة فاعلة مع التحالف العربي في القضاء على المشروع الإيراني الخبيث.

واشار، البيانات الرسمية من الدول لايعوزها تفسير وبيان للبيان في هشتاق.

وجاء تصريح بن بريك عقب البيان الرسمي الذي اصدرته السعودية مساء امس الخميس ، مؤكدة دعمها للوحدة اليمنية وحكومتها الشرعية برئاسة المشير هادي، كما طالبت مليشيات المتمردين "المجلس الانتقالي" بوقف التصعيد وانسحابهم من مؤسسات الدولة والحضور الى حوار جدة دون تأخير.3653584