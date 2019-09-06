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التحالف يقصف مواقع للمليشيا شمال صعدة وتقدم كبير للجيش في حجة
الجمعة 6 سبتمبر 2019
مقاتلات التحالف العربي
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
جددت مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، أيلول 06، 2019، قصفها مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت سلسلة غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية باقم شمالي المحافظة.
وذكرت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
وشهدت المديرية، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف، وبين الانقلابيين الحوثيين.
إلى ذلك، تواصلت المواجهات العنيفة في محيط مدينة حرض بمحافظة حجة القريبة.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية سيطرت على مواقع جديدة للمليشيا، بعد مواجهات عنيفة سقط خلالها قتلى وجرحى.
وأضافت المصادر أن كثير من عناصر المليشيا انسحبوا إلى داخل المدينة، بعد الخسائر التي تكبدوها جراء القصف المدفعي والجوي المستمر.
وتحاول قوات الحكومة الشرعية استعادة السيطرة على المدينة المهمة، بعد سيطرتها، العام الماضي، على مديرية ميدي الساحلية في المحافظة ذاتها.
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