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الكعبي: الإخوان مطية لكل من يريد تهديد أمن واستقرار المنطقة العربية

الجمعة 6 سبتمبر 2019

مريم الكعبي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي إن تنظيم الإخوان المسلمين تنظيم خائن يلاحق أمن وسيادة واستقرار الدول العربية.



وأضافت الكعبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، أيلول 06، 2019، أن تنظيم الإخوان لا يعترف بسيادة دولة ولا قانون، كما لا يعترف بوطن ولّا أرض.

وتابعت: بلاء ولعنة حلّت على الدول العربية التي سمحت لهذا التنظيم بالتمدد والانتشار ليصبح الإخوان مطية لكل من يريد أن يهدد أمن الدول العربية واستقرارها.

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وتابعت الكعبي قائلة: كل الدول العربية ما عدا قطر في نظر الإخوان دول قمعية وأنظمة ديكتاتورية وكل الدول العربية هي هدف يومي لغزوات الإخوان الدعائية.

وقالت إن كل الدول العربية التي تقف أمام هذا الحزب وأطماعه وإرهابه يصنفها الحزب كعدو يجب أن يتوجه له بالإساءات اليومية والتحريض.

وأكدت أن خطورة تنظيم الإخوان الإرهابي هو تمويله وانتشاره في كل دول العالم، له قواعد ولديه مصادر تمويل، حزب تغافلت عنه الدول العربية، حزب طرح نفسه بأنه فصيل وطني يتبنى الدعوة والإسلام الوسطي.

ولفتت إلى أن العالم العربي صحى على حقيقة أنه فصيل خائن يرتمي في حضن أية قذارة هدفها المساس بأمن الدول العربية.

ويقود الإخوان في اليمن، يمثلهم حزب الإصلاح، حملة إعلامية مغرضة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة التي كشفت أكثر من مرة عن طبيعة ارتباط هذا الحزب وتنسيقه مع تنظيمات إرهابية كالقاعدة وداعش.