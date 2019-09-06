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محكمة تركية تقضي بسجن معارضة عشر سنوات بتهمة إهانة أردوغان

الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

قضت محكمة تركية، اليوم، بسجن مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري الكردي المعارض، عشر سنوات، بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونشر داعية إرهابية على مواقع التواصل الإجتماعي .



ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول في الحزب أن المحكمة قضت بسجن جنان التي ترأس فرع أسطنبول، لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر، إلا أنها ستستأنف الحكم.

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وكان حزب الشعب الجمهوري قد فاز في انتخابات بلدية اسطنبول، في يونيو حزيران الماضي، على حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ومثلت جنان أمام المحاكمة بسبب عدد من التغريدات، يعود تاريخها إلى ما قبل ست سنوات، وتعود إلى احتجاجات عام 2013 المناهضة للحكومة والتي تعرف باسم احتجاجات جيزي بارك.

وتم ملاحقة أو إدانة آلاف الأشخاص في تركيا في السنوات الأخيرة لإهانة شخص أردوغان، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن بين عام و4 أعوام.

وفي مارس الماضي، أقام أردوغان، دعوى قضائية على معارضة يتهمها بأنها "شتمته"، لأنها قالت إنه يعتبر الناخبين الذي لا يصوتون له "إرهابيين".

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن محامي الرئيس التركي رفعوا الشكوى لدى نيابة العاصمة أنقرة ضد مرال أكشنر، وهي رئيسة حزب يميني.