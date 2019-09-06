رئيس لجنة الصحة بـالإنتقالي لـ"اليمن العربي": صعب خروج الحوقي من الشمال..والدولتين عي الحل النهائي

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رئيس لجنة الصحة بـالإنتقالي لـاليمن العربي: صعب خروج الحوقي من الشمال..والدولتين عي الحل النهائي

الجمعة 6 سبتمبر 2019

سالم الشبحي

كتب Advertisements الخليج 365

قال سالم الشبحي، رئيس لجنة الصحة بالجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أنه ببساطة ووضوح، أن الجمهورية اليمنية الشقيقة وعاصمتها صنعاء لن يخرج منها الحوثي ومستحيل وهناك ستكون الشيعة هي المسيطرة هذا امر واقع.



وأكد الشبحي لـ"الخليج 365"، أن ذلك على عكس دولة الجنوب الفدرالي وعاصمتها عدن والمجلس الانتقالي لن يخرجه أحد من المشهد الجنوبي لا ببيان أو بقناة فضائية ومستحيل واصبح امر واقع ايضا في الجنوب ومسلم سني ومسيطر على الأرض .

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الحل النهائي هو حل الدولتين اولا المؤقت كلا يحكم أرضه ثم الحل الدائم والنهائي، الجمهوية اليمنية الشقيقة بالشمال و دولة الجنوب العربي بالجنوب ثم علاقات حسن الجوار بين الشعبين الشقيقين، و لايوجد غير ذلك الحل ومازال يكرر ذلك سنوات وللمرة المليون وغير ذلك الحل فقط ضياع وقت ليس إلا.