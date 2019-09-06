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الإرياني : ما تردده الميليشيات من شعارات وتحريض وتعبئة يكشف حقيقتها

الجمعة 6 سبتمبر 2019

معمر الارياني

كتب الخليج 365

أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الشعارات التي ترددها قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية والتحريض والتعبئة لأتباعها يكشف حقيقتها .

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وقال الإرياني في تغريدات له بتويتر، "زجت مليشيا الحوثي بالآلاف من عناصرها في محارق الموت وأدخلت البلدفي ازمات وحروب طاحنة راح ضحيتها مئات الآلاف من اليمنيين بين قتيل وجريح وملايين المشردين والنازحين تحت دعاوي وشعارات الموت لامريكا واسرائيل،فيما قياداتها تحاور الإدارة الامريكية في الغرف المغلقة" .

وأضاف "المساعي التي يبذلها الاشقاء والاصدقاء لاقناع المليشيا الحوثية بترك السلاح والاحتكام لصوت العقل والجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة الشرعية على قاعدة المرجعيات الثلاث محل ترحيب" .

وأشار إلى أن الكذب والانتهازية في شعارات الميليشيات ليست وليدة المباحثات الاخيرة التي كشف عنها مسئول أمريكي يوم أمس .. موضحاص أنه سبق وعقد قيادات المليشيا الحوثية سلسلة لقاءات سرية مع مسئولين أمريكيين فيما عرف بـ"خطة كيري" كجزء من ترتيبات الإدارة الأمريكية السابقة مع نظام طهران والاتفاق النووي .

وتواصل الميليشيات الإنقلابية بمختلف قياداتها وعناصرها، ترديد ما شعارها الذي يسمى الصرخة، والتي يقولون فيها "الموت لأمريكا .. الموت لأسرائيل .. اللعنة على اليهود" .