Advertisements Advertisements الحديدة.. مليشيا الحوثي تقصف مواقع المشتركة في الدريهمي الجمعة 6 سبتمبر 2019 ميليشيا الحوثي الارهابية كتب الخليج 365 ـ الحديدة جددت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفها مواقع قوات المقاومة المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن المليشيا عاودت القصف مستخدمة القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة صباح الجمعة. وأوضحت المصادر أن المليشيات أطلقت قذائف المدفعية صوب المواقع، وأن عددا منها سقط بالقرب من المواقع شرق المديرية. وذكرت المصادر أن المليشيات فتحت النار على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي من مناطق تمركزها داخل المدينة، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من سلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا. وفيما يلي خروقات المليشيا للهدنة الأممية في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية: -01:40 صباحاً.. جيوب المليشيات الحوثية تواصل استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5. -01:45 صباحاً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بمعدلات البيكا. -08:08 صباحاً.. استهدفت منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5. Advertisements - وفي 04:39 مساءً.. استهدفت المليشيات منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بعدد من قذائف الهاون. -06:00 مساءً.. قناصة المليشيات تستهدف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح. -08:05 مساءً.. المليشيات تواصل استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الدريهمي بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7. -08:08 مساءً.. واصلت جيوب المليشيات استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5. -08:30 مساءً.. واصلت المليشيات استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون. -08:40 مساءً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5. -10:04 مساءً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5 -10:15 مساءً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7. -10:16 مساءً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5. -وفي 10:25 مساءً.. واصلت استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7 و14.5 و23 ومعدلات تشيكي. -10:30 مساءً.. جيوب المليشيات الحوثية تواصل استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5. -11:09 مساءً.. وحدة الاستطلاع ترصد تحركات لعربات المليشيا الحوثية على خطوط التماس في مدينة الحديدة. -11:59 مساءً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5.

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