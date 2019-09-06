جمال مُحسن يكشف حقيقة تقارير الخبراء والاتهامات المنسوبة للتحالف اليمن العربي

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جمال محسن يكشف حقيقة تقارير الخبراء والاتهامات المنسوبة للتحالف الخليج 365
الجمعة 6 سبتمبر 2019
الدكتور جمال محسن رئيس تحرير موقع الخليج 365
كتب
سالم أحمد
قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، إن تقارير الخبراء التي ظهرت، والاتهامات المنسوبة للتحالف، تمت من قِبل خبراء ومنظمات غير معتمدة وغير مُعترف بها؛ لعملها ضمن أجندة بعينها وأحزاب، ما يجعل التقارير غير عادلة، حيث تظهر التقارير دون الزيارة الميدانية لأرض الواقع وتوثيق شهادات شهود العيان.
وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، خلال حديثه، أن هناك تقصير من قبل وزارة حقوق الإنسان، فى عملية الرد على اتهامات مليشيا الحوثي، فضلاً عن عدم وجود محاكمات لعناصر المليشيا، مُتلفظاً «لم يمثلوا أمام المحكمة الدولية على الرغم من تسجيل الانتهاكات». وتابع مُحسن أن قيادات حزب الإصلاح تعمل بصورة سلبية، ضد الشعب اليمني.
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