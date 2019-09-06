صحيفة أمريكية تكشف اسباب فشل اتفاق التسوية بين فصائل المرتزقة في السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

كشفت مصادر مطلعة عن انعقاد اجتماع سعودي إماراتي بشأن الأحداث في جنوب اليمن.

ونشرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية تقريرا حصريا، نقلت فيه تصريحات من مسؤولين يمنيين وصفتهم بأنهم مطلعين على كواليس المفاوضات التي تجري في جدة بشأن عدن.

وقال المسؤولون اليمنيون إن السعودية تضغط حاليا بشدة من أجل توقيع حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي “اتفاق تسوية”.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن مسؤولين سعوديين وإماراتيين اجتمعوا بشكل منفصل، للاتفاق على مشروع “اتفاق تسوية”.

وقالت المصادر إن ذلك المشروع كان يتم التنسيق السعودي الإماراتي حوله، قبل تقديمه إلى الفار عبد ربه منصور هادي وإلى قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ولكن كشفت المصادر أن هادي وضع مجموعة من الشروط، أثارت حفيظة ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات.

وكان أبرز هذه الشروط، ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته من كافة المباني والمعسكرات والمواقع العسكرية التي يسيطر عليها في عدن، قبل التوقيع على أي اتفاق.

كما اشترط هادي ضرورة تقديم المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة القوات التابعة له في المناطق الجنوبية، الولاء له ولحكومته التي يحتل فيها حزب الاصلاح على النصيب الاكبر، وهو ما رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات.

وفي وقت سابق أعربت المملكة السعودية الخميس رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحدث فى عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار.