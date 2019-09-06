الاكثر مشاهدة - رسالة سعودية صارمة للإمارات بشأن تمرد الانتقالي الجنوبي في عدن .. شاهد ما جاء فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة سعودية صارمة للإمارات بشأن تمرد الانتقالي الجنوبي في عدن .. شاهد ما جاء فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الباحثة السياسية الفرنسية سيلين جريزي، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، إن "الخلاف الموجود في الجنوب اليمني هو خلاف مصالح بالوكالة“.

وقالت ”جريزي“ وهي باحثة مختصة في الشئون اليمنية، أن البيان السعودي الذي صدر، امس الخميس، ”ربما يكون رسالة مشفرة ليس فقط للمجلس الانتقالي وإنما رسالة واضحة لدولة الإمارات، مفادها بأن هناك تحالفا ويجب الالتزام به وأي شيء يخرج عن نطاق هذا التحالف أو نطاق الوحدة غير مقبول".

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ولفتت في حديث لـ”سبوتنيك“ إلى أن "مستقبل التحالف متذبذب وكان ذلك واضحا منذ البداية“، مشيرة الى ان ”الأهداف التي حددت من البداية لم تكن هي ذاتها التي نفذت في الواقع".

وامس الخميس 5 سبتمبر/أيلول، أصدرت المملكة بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، حذرت فيه من أن "التصعيد العسكري والمعارك لا تفيد إلا الحوثيين"، وعبرت عن أسفها "لنشوب الفتنة بين الأشقاء".

وشددت السعودية على أن "أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة".

وأكدت السعودية على موقفها من "عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية" وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.

وختمت المملكة بيانها بالتأكيد على استمرار دعمها لحكومة "هادي" وجهودها للمحافظة على مقومات الدولة ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية والتصدي لـ"انقلاب الحوثيين" والوقوف في وجه "التنظيمات الإرهابية الأخرى".