الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول رد عاجل للرئاسة اليمنية على بيان السعودية بشأن انقلاب عدن .. شاهد ما ورد فيه؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول رد عاجل للرئاسة اليمنية على بيان السعودية بشأن انقلاب عدن .. شاهد ما ورد فيه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، الدكتور عبد الله العليمي، على البيان الصادر من المملكة العربية السعودية، حول تمرد الامارات عل التحالف العربي، في حين أكد البيان على دعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي.

وقال العليمي، ان بيان السعودية، يأتي منسجماً مع الموقف التاريخي للمملكة والداعم لبلادنا على كافة المستويات ويسجل تاريخاً جديدا يضاف الى رصيد المملكة الزاخر بالمواقف العظيمة تجاه الشعب اليمني وحماية مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره باعتباره جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والمنطقة.

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وأضاف مدير مكتب الجمهورية، في تغريده على" تويتر" لا يحتاج البيان لتأويلات فهو واضح بما فيه الكفاية، موقفاً وقولاً وعملاً، ولا حاجة لتفسيره بأنه ضد أحد بقدر ما هو بيان مبادئ يعكس ثوابت سياسة المملكة تجاه جارها الأهم وهو اليمن.

‏واوضح العليمي، ان بيان السعودية يشكل درساً في السياسة والإستراتيجيات وحكمة الصياغة وعمق الرؤية تحية للمملكة وقيادتها الرشيدة.

واكد أن البيان يعكس حجم التأني والصبر والكياسة التي تتعامل بها مع الأحداث الساخنة في بلادنا ويعكس حرصاً كبيراً على رأب الصدوع واصلاح المسار.