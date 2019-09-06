سياسي يمني يكشف لـ"اليمن العربي" سيناريوهات تسوية جدة

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سياسي يمني يكشف لـاليمن العربي سيناريوهات تسوية جدة

الجمعة 6 سبتمبر 2019

محمود الطاهر السياسي والكاتب اليمني

كتب Advertisements الخليج 365

قال محمود الطاهر، السياسي والكاتب اليمني، أنه في التسويية المنتظرة التي تقودها السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، يتوقع أن يكون هناك رد اعتبار لاتهام الاخونجية للإمارات.



وأكد الطاهر، أنه قد يسفر عن المفاوضات دمج القوات وإعادة توجيه البوصلة نحو الخطر الحقيقي لدين الله واليمن (المليشيا الإرهابية بمختلف تكويناتها وبمقدمتها الحوثي وداعش).

وأضاف السياسي والكاتب اليمني، أنه من المتوقع في تلك المفاوضات إزاحة الإخوان من القرار الرئاسي الذين يحتكرونه وليس من المشهد السياسي العام، مع أخذ الحيطة والحذر من خيانة هذا الحزب للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.