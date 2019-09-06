جنوبيون لـ(اليمن العربي) : إحتشادنا في المعلا بعدن هو وفاءاً وعرفاناً للأشقاء في التحالف العربي

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جنوبيون لـاليمن العربي : إحتشادنا في المعلا بعدن هو وفاءا وعرفانا للأشقاء في التحالف العربي

الجمعة 6 سبتمبر 2019

إحتفالات الجنوبيين بيوم الوفاء للأمارات

كتب الخليج 365 - خاص

أجمع مواطنون جنوبيون أن إستجابتهم لدعوة المجلس الإنتقالي الجنوبي، بالإحتشاد اليوم الخميس، في شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا، بالعاصمة عدن، هو للتعبير عن وفائهم وعرفانهم للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، نظير ذلك الدعم المشهود والمواقف المُشرفة الجديرة بالعرفان والثناء. وأعرب المواطنون في تصريحات لـ(الخليج 365) عن شكرهم لدور التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في تحرير وتطهير الجنوب من العناصر الحوثية الإنقلابية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة .. لافتين إلى أن الإمارات والسعودية عملتا على تعزيز الأمن والإستقرار وإعادة البنية التحتية وترميم المؤسسات الحكومية في المحافظات الجنوبية المحررة التي تعرضت للدمار بسبب الغزو الحوثي لها .



وشارك الألاف من أبناء المحافظات الجنوبية، في فعاليتين إقيمتا في العاصمة عدن، والمكلا بحضرموت، إستجابة لدعوة المجلس الإنتقالي الجنوبي، للتعبير عن وفائهم وإمتنانهم للتحالف العربي ممثلة بالسعودية والتحالف العربي .

وأكد البيان الصادر عن الفعاليتين أن الإحتشاد اليوم، هو رسالة تاريخية أكيدة عن الوفاء والتقدير لجهود الأشقاء في التحالف العربي، ومواقفهم العروبية الاصيلة والثابتة الى جانب شعب الجنوب وقواته المسلحة الجنوبية في مواجهة مخططات المشروع الإيراني، وأنشطة التطرّف والارهاب، ان المجلس الانتقالي الجنوبي وكل قطاعات شعب الجنوب يبرهنون اليوم على الرفض القاطع لكل تلك المحاولات المشبوهة التي تحاول ان تنال من الإرادة الشعبية الجنوبية والتلاحم الجنوبي مع التحالف العربي ولاسيما دولة الامارات العربية المتحدة.

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وأكد أن هذا الإجتماع اليوم هو الخطاب البالغ الدلالة عن الاعتزاز الكامل بالمواقف المشرفة للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة، وهو الجهد المأمول للمضي نحو الشراكة بما يحقق تطلعات أُمتنا العربية في العزة والآباء ورفض مشاريع التنكيل والارهاب.

وقال البيان "ان وقوفكم الحاشد هذا، في مليونية الوفاء، إنما يوكد بجلاء عن تقديركم لتضحيات الأشقاء الإماراتيون في ساحات الدفاع عن الكرامة والشرف، ومجابهة المليشيات الحوثية وعصابات الاٍرهاب والتطرف الاخوانية، فضلا عن مواقفها الانسانية الداعمة لشعبنا في كافة المناحي المعيشية والخدماتية، في مرحلة صعبة ومعقدة للغاية، فيها كان فرار المعنيون بالمسؤولية الى خلف الحدود، ليتحولوا الى أثرياء وتجار حروب على حساب معاناة الشعب".

ورفع البيان باسم المجلس الانتقالي الجنوبي وبالنيابة عن الحشود، عظيم التحية وكل آيات الوفاء والتقدير لأهلنا واخوتنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، مؤكدين للعالم اجمع اعتزازنا بمواقف التحالف العربي وبدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، عازمون على عهد كتبناه بدماء خيرة شباب الامارات وشباب الجنوب بالمضي قدماً، في مجابهة مشاريع الطغيان والارهاب والتطرف حتى النصر .