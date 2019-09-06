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قتلى وجرحى من المليشيا بقصف مدفعي للمقاومة في محافظة الضالع

الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ الضالع

قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا الحوثية، اليوم الجمعة، أيلول 06، 2019 بقصف مدفعي للقوات المشتركة في محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة قصفت تجمعات للمليشيا في موقع بتار شمخان بتار غرب حجر بالمحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت المصادر أن القصف جاء ردا على استهداف مليشيا الحوثي للمواطنين في منطقة المشاريح وغيرها من مناطق المحافظة.

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وكانت المواجهات العنيفة قد تجددت في منطقة المشاريح بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.

كما دارت في جبهة الزبيريات، غرب قعطبة، اشتباكات متقطعة وتبادلاً للقصف المدفعي مع المليشيات الحوثية المتمركزة بمناطق سليم وما جاورها، بعد محاولة تسلل فاشلة قامت بها عناصر المليشيات.

وتشهد جبهات شمال وغرب الضالع، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة المشتركة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، وبين مليشيا الحوثي.

وتسيطر المليشيا الحوثية، منذ العام 2016، على مناطق في شمال وغرب الضالع.

وخلال الفترة الماضية، قتل وأصيب المئات من مسلحي المليشيا، خلال مواجهات مع قوات المقاومة في مديرية قعطبة شمالي المحافظة.