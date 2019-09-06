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عاجل .. الإمارات تدعم وزارة الصحة اليمنية بشحنة من الأدوية للمناطق المحررة

الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

استقبل ميناء عدن، سفينة شحن إماراتية، على متنها أدوية ومساعدات للشعب اليمني مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.



وبحسب وكالة "وام" فقد تمّ تقديم شحنة الأدوية للمركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية، وسيتم توزيع هذه الأدوية على المستشفيات في المحافظات المحررة وفق الحاجة.

ولفتت إلى أن هذا الدعم يأتي استمراراً للأعمال الإنسانية، التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن عبر كل المنظمات الإنسانية.

وفي وقت سابق قدمت المؤسسة شحنة أدوية مطلع العام الجاري، تم توزيعها على مناطق الساحل الغربي في اليمن.

وتواصل الإمارات دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي اليمني لمواجهة وباء الكوليرا الذي يتوقع عودته من جديد مع موسم هطول الأمطار.

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كما نفّذ الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين حملات مكثفة في مختلف مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة عبر فرق طبية وعيادات متنقلة.

ودعمت هيئة الهلال الأحمر المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمحاليل الوريدية اللازمة.

الدعم الإماراتي شمل تزويد المستشفيات بدفعات متتالية من الأدوية اللازمة خاصة في مديريتى الوازعية والمخا بمحافظة تعز وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة.

إلى ذلك، سيّر، الهلال الأحمر الإماراتي، عيادات متنقلة إلى مناطق المتينة والغويرق والسويق والذكير.

وقامت الفرق الطبية التابعة للهلال بحملات مكثفة استمرت 20 يوماً في مديرية موزع و16 يوماً في مديرية الوازعية حققت خلالها نجاحاً كبيراً في مكافحة الوباء.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي، إنّ فرق الهلال الطبية تراقب عن كثب الوضع الصحي في كامل المديريات المحررة.. مؤكدا أنها لن تتوانى عن تقديم كل ما يلزم من خدمات صحية، ترجمة لما توليه دولة الإمارات من اهتمام للقطاع الصحي في كل المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.

وبدورها أشادت جهات الاختصاص بالدور الكبير والدعم السخي من قبل دولة الإمارات، في تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين وإنقاذ حياتهم.