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بن فريد : مليونية الوفاء تعبر عن مضامين ذات أبعاد سياسية

الجمعة 6 سبتمبر 2019

أحمد عمر بن فريد

كتب الخليج 365

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بألمانيا، أحمد عمر بن فريد، إن المليونية التي شهدتها عدن والمكلا وسقطرى أتت لتعبر عن مضامين ذات أبعاد سياسية.



وقال بن فريد في تصريحات نشرتها صحيفة العرب اللندنية، "أن المعاني الإنسانية لمليونية الوفاء للإمارات تتمثل في كونها رسالة وفاء ومحبة وسلام وعرفان يبعثها شعب الجنوب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها" .. لافتاً إلى أن هذه المليونية تاتي للدور الكبير الذي قامت به الإمارات والمملكة العربية السعودية في الجنوب من جهود كبيرة لمحاربة الإرهاب وتقديم العون والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى التعبير عن التضامن مع الإمارات التي تتعرض حاليا لهجوم إعلامي من قبل قطر مستخدمة أدواتها من جماعات الإخوان المسلمين.

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ويرى بن فريد أن الفعالية تحمل كذلك بعدا سياسيا، وتدحض مقولة حكومة الشرعية بأن الإمارات لم يعد وجودها مرغوب فيه في الجنوب .. مؤكداً أن الإمارات في قلب كل جنوبي .

وقال "وشاهدنا المكلا وسقطرى وأبناء أبين أيضا يجسدون وحدة الصف الجنوبي ويؤكدون على مشروعية قضيتهم ودعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي في محادثات جدة، واليوم شعب الجنوب يوجه رسالة أخرى للعالم وللشعوب المحبة للسلام بأن كل ما نرغب فيه أن نعيش بحرية وسلام على أرضنا" .

واحتشد الآلاف الجنوبيون في العاصمة عدن، ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وسقطرى في فعالية أطلق عليها "يوم الوفاء للإمارات"، بالتزامن مع حملة إعلامية يقف خلفها إخوان اليمن والنظام القطري للمطالبة بخروج الإمارات من التحالف العربي.

وأكد ناشطون وإعلاميون وسياسيون جنوبيون في تصريحات لـ“العرب” على رمزية الفعالية التي تعبر عن الشكر لجهود التحالف العربي ودولة الإمارات في المشاركة الفاعلة في تحرير المحافظات الجنوبية وتحجيم ومحاصرة الجماعات الإرهابية وتقديم الدعم العسكري والسياسي والإنساني للمحافظات المحررة.