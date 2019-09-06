القوة الصاروخية تدك مطار نجران بصاروخ باليستي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم الجمعة صاروخ بدر1 على مطار نجران الإقليمي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر١ مرابض طائرات بدون طيار بمطار نجران. وأكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وتسبب في تعطيل الملاحة الجوية في المطار. ولفت العميد سريع إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .. لافتا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين.

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