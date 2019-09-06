صاروخ باليستي على نجران وصد زحف في جيزان واعطاب اليه في عسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان

دك صاروخ قاصم الباليستي تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته المخدوعين قبالة السديس بنجران.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ان القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اطلقت ظهر اليوم صاروخا بالستيا متوسط المدى نوع (قاصم) على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس بنجران مشيرا الى ان الصاروخ اصاب هدفه بدقة عالية بفضل الله.

واضاف العميد يحيى سريع ان هذه الضربة تأتي بعد عملية استخباراتية دقيقه حيث كان يحضر العدو لزحوفات كبيره باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية فى الحدود.

كما تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، من اعطاب آلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي في جبهة عسير كما تصدوا لزحف في جيزان.

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وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة أعطبت بعبوة ناسفة تابعة للمرتزقة في مجازة الشرقية؛ مؤكدا مصرع وإصابة من كان على متنها من المرتزقة.

وفي جيزان كسر ابطال الجيش واللجان زحفا للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه منفذ الطوال بمشاركة الطيران الحربي والتجسسي.

وقد لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وإصيب العشرات منهم عقب فشلهم في الزحف.

ولا زالت العديد من جثث قتلى المرتزقة في الشعاب

وعقب افشال الزحف سارع ابطال الجيش واللجان الى تنفيذ عملية هجومية معاكسة اسفرت عن تطهير عدد من المواقع ودحر العدو وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية اخرى