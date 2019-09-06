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إرتفاع ساعات الإنطفاءات في عدن بسبب قرب نفاذ الوقود

الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

قال سكان محليون أن ساعات الإنطفاءات في العاصمة عدن إرتفعت اليوم بعد تحسن دام أياماً عقب تحركات للمجلس الإنتقالي أسهمت في توفير الوقود لتلك المحطات .



وأضاف السكان أن إرتفاع ساعات الإنطفاء تزامن مع إرتفاع في حرارة الجو، مما فاقم أوضاعهم .

وبهذا الصدد، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء، تخفيض التوليد في أغلب المحطات نظراً لعدم وصول كميات كافيه من الديزل .. مشيرة إلى خروج غلايه رقم (6 ) في الحسوه (1) وانخفاض الأحمال إلى 52 ميجا .

وطالبت المؤسسة بسرعة إمداد المحطات بالوقود لتجنب توقف المولدات وانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين.

وفيما يلي أخر نشرة صادرة عن المؤسسة حول عمل محطات التوليد في عدن :

إجمالي التوليد: 292.7ميجا وات

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حمل عدن: 481ميجا وات

إجمالي العجز:198ميجا

التردد: 49.9هرتز

الجهد: 135 / 33.1 ك.ف

درجة الحرارة : 34

مرسل إلى المحافظات

بئرناصر:1.75ميجا

لحج: 0ميجا

جعار:4ميجا

الضالع والحبيلين: 4ميجا

وبحسب المؤسسة فإن هذه النشرة تمثل ساعة واحدة فقط في اليوم ولا توضح اليوم كامل وما يتخلله من خروج متكرر للتوليد او أي اعطاب في الشبكه ولهذا لا يبنى عليها اي استنتاجات او تنظير .