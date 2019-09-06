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قيادي في الإنتقالي يسخر من الإعلام الموجه

الجمعة 6 سبتمبر 2019

فضل الجعدي

كتب الخليج 365

سخر عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، مساعد الأمين العام للمجلس، فضل الجعدي، من الإعلام الموجه الذي يقوم بتوزيع صكوك الوطنية .



وقال الجعدي في سلسلة تغريدات له بتويتر، "فضيحة الزمن وإعلامه الموجه انهم يمنحوا صكوك الوطنية لمن يعيش واسرته خارج البلاد ومن في الداخل ليس اكثر من عملاء ومرتزقة للخارج بحسب وصف ذلك الإعلام".

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وأضاف "مثل هذه اللغة الممجوجة لم تعد تؤثر على الوعي الشعبي في بلادنا وإن أي معالجات دون الإلتفاتة لمطالب شعب الجنوب لن يكتب لها النجاح" .

وتابع "فلا الحدث ولا محلليها قادرين على فعل شيئ على الارض .. إلا إذا وجدت لديهم قوة تمحي هذا الشعب من الوجود فذلك شيئاً آخر .. !" .

وأنتقد المجلس الإنتقالي الجنوبي في أكثر من مناسبة عدم مهنية قناتي الحدث والعربية خلال تغطيتهم للأحداث التي تشهدها المحافظات الجنوبية، خاصة خلال الفوضى التي شهدتها العاصمة عدن الأسبوع الماضي، حيث أنجرت القناتين نحو تصريحات الحكومة الشرعية دون إن تتاكد مما يحدث على الأرض .

واثارت هذه التغطية حفيظة نشطاء الإنتقالي الذين إنتقدوا التغطية وأعتبروها إنحياز إلى تنظيم الإخوان المحظور في السعودية .