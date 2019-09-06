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مليشيا الحوثي تستهدف مواقع المشتركة في الفازة جنوبي الحديدة

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ الحديدة

أكدت مصادر عسكرية، اليوم الجمعة 6 سبتمبر /أيلول 2019، أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف والأسلحة المختلفة.

وأوضحت المصادر، أن مليشيات الحوثي أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها قذائف الهاون وقذائف آر بي جي.

ووفقا للمصادر، فقد استهدفت المليشيات المواقع بسلاح 14.5 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة والقناصة.

وتواصل المليشيا خرقها للاتفاق الأممي الذي أعلن خلال محادثات السويد بين الحكومة والمتمردين.

ويوم أمس ارتكبت المليشيا عدة خروقات لوقف إطلاق النار، أبرزها، بحسب رصد للقوات المشتركة:

-01:40 صباحاً.. جيوب المليشيات الحوثية تواصل استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5.

-01:45 صباحاً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بمعدلات البيكا.

-08:08 صباحاً.. استهدفت منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5.

- وفي 04:39 مساءً.. استهدفت المليشيات منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بعدد من قذائف الهاون.

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-06:00 مساءً.. قناصة المليشيات تستهدف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح.

-08:05 مساءً.. المليشيات تواصل استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الدريهمي بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7.

-08:08 مساءً.. واصلت جيوب المليشيات استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5.

-08:30 مساءً.. واصلت المليشيات استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون.

-08:40 مساءً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5.

-10:04 مساءً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5

-10:15 مساءً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7.

-10:16 مساءً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5.

-وفي 10:25 مساءً.. واصلت استهداف منازل وقرى المواطنين في منطقة الجاح بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7 و14.5 و23 ومعدلات تشيكي.

-10:30 مساءً.. جيوب المليشيات الحوثية تواصل استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5.

-11:09 مساءً.. وحدة الاستطلاع ترصد تحركات لعربات المليشيا الحوثية على خطوط التماس في مدينة الحديدة.

-11:59 مساءً.. جيوب المليشيا الحوثية تواصل استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5.