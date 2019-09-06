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عاجل.. هاني بن بريك يكشف فضيحة مدوية عن الإخوان
الجمعة 6 سبتمبر 2019
فضح نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم، حزب الإصلاح وطريقة تعامله مع المجلس، مؤكدًا أن تلك الجماعة -في إشارة للإخوان- تحاول توظيف أي بيان في خدمتها.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "يصر حزب الإخونج أن يظفر بكلمة تمرد في حق المجلس الانتقالي. ويلوي زمام أي بيان، ويحاول يوظفه في خدمته، بينما الأمر بخلافه وهو التعامل مع الانتقالي كجهة فاعلة مع التحالف العربي في القضاء على المشروع الإيراني الخبيث".
وأضاف: "البيانات الرسمية من الدول لا يعوزها تفسير وبيان للبيان في هشتاق".
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