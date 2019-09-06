شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يستشيط غضبا ...لن تصدق مافعلة سفير المملكة مع احد أفراد الاسرة الحاكمة القطرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بث مغردون مقطع فيديو يظهرا حوارا وديا بين السفير السعودي في الأردن، الأمير "خالد بن فيصل بن تركي"، والشيخ القطري "خليفة بن أحمد آل ثاني"، أحد أعضاء العائلة الحاكمة.

6123678

بث مغردون مقطع فيديو يظهر حوارا وديا بين السفير السعودي في الأردن، الأمير "خالد بن فيصل بن تركي"، والشيخ القطري "خليفة بن أحمد آل ثاني"، أحد أعضاء العائلة الحاكمة.

وأوضح ناشطون أن الفيديو جرى تصويره في قاعة انتظار خاصة، بمطار الملكة علياء في الأردن.

وخلال الفيديو يظهر الأمير "خالد" متحدثا إلى الشيخ القطري، قبل أن يقوم بإعطائه سيجارة، وإشعالها له.

وعبر الأمير "خالد بن فيصل" عن اعتقاده بأن الأزمة بين البلدين سحابة عابرة، مضيفا "بتنحل بتنحل"، وأكد أن السعودية وقطر "إخوان، ومصيرهم يرجعون إلى بعض".

وتبادل الأمير السعودي والشيخ القطري الأحاديث الودية، بحضور الأمير "عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز".

Advertisements

ولا يتقلد الشيخ "خليفة بن أحمد" أي منصب سياسي في قطر.

كما تداول مغردون قطريون رسالة عبر "واتساب" منسوبة إلى "خليفة بن أحمد"، يروي فيها تفاصيل اللقاء، قائلا إن موظفي المطار أبلغوه بأنه يجلس في قاعة خاصة بالأمير السعودي، إلا أنه رفض مغادرتها، ليبلغه مرافقوه أن الأمير يرغب بلقائه.

وجاء ذلك اللقاء الودي رغم أن السفير السعودي، سبق أن شن هجوما عنيفل على قطر، قائلا إن السعودية لا ترغب إطلاقا بإعادة العلاقات مع الدوحة، وأنها صبرت عليها 21 عاما، رغم أنها تصغر حارة في العاصمة الرياض، بحسب وصفه

وكان السفير القطري الجديد في عمان سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني"، قد سلم، الأربعاء، أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الأردنية.

وجاء قرار تعيين "سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد"، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الأردن، بعد نحو عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، على إثر حصار دول خليجية للدوحة، وهو ما تجاوبت معه الأردن بشكل محدود.

6123678