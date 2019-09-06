شكرا لقرائتكم خبر عن قوات من ألوية العمالقة تصل إلى محافظة لحج لهذه المهمة.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6096584وصلت اليوم الخميس قوة عسكرية مكونه من كتيبة تتبع اللواء الثاني عمالقة السابع مشاه إلى مديرية طورالباحة

حيث أتخذت من المعهد المهني الواقع بمنطقة العطويين الذي يبعد عن عاصمة المديرية بخمسة كيلو تقريباً ثكنة عسكرية لها وبتنسيق بين القيادات المحلية والأمنية والعسكرية.

حسبما اوضح مدير الأمن بالمديرية العقيد محمد عبده الحرق الذي قال هذه القوة العسكرية ستعزز قوات الأمن لفرض هيبة الأمن وأعادة الأستقرار بالمديرية من إي تداعيات او تقطعات هنا او هناك بكل مناطق المديرية..

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وبدوره نفى قائد اللواء الرابع مشاة جبلي العميد أبوبكر الجبولي في اتصالنا به أي توتر بين قواته والقوة القادمة أو أنها جأت استهدافا له معتبرا مايروج له البعض وهم ولا أساس له من الصحة وأن الجميع ابنائنا وقوات واحدة واضاف أن الكتيبة العسكرية ستشكل رافدا و قوة عسكرية مساندة جنباً إلى جنب مع كل القوات الأمنية والعسكرية المرابطة بالمديرية للإسهام بمزيد من جهود تأمين المديرية وبطلب من قيادة السلطتتين المحلية والأمنية بالمديرية وتواصل مدير عام المديريه مع محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي ايضا .

ومن جانبه رئيس اللجنة الأمنية بالمديرية الأستاذ عبدالرقيب البكيري أكد ان وصول الكتيبة العسكرية من اللواءالثاني عمالقة جآءت بحسب الاتفاق والجلوس سابقا بين قيادةالسلطة المحلية والامنية بالمديرية مع قائد اللواء الثاني عمالقة العقيد حمدي شكري لتعزيز الأمن وذلك لما تمر به البلاد عموما من اوضاع استثنائية وكي تساعد من أستقرار الأوضاع في المديرية وستكون تحت اشراف اللجنة الامنية بالمديرية حسب التنسيق المسبق مع قائد اللواء العقيد حمدي شكري ولم تأتي ضد إي شخص أو جهة بعينها كما يروج له البعض.

يذكر أن قيادة اللواء الثاني عمالقة ومنذ فترة طويلة لها أدوار أمنية ممتازة في مساعدة الأمن بما تقوم به من عمليات ملاحقة وقبض على العديد من المتهمين في قصايا جنائية.6096584