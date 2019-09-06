شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي سعودي يعيد نشر فيديو قديم للأمير محمد بن سلمان ..شاهد ماذا قال عن اليمن قبل ان يصبح ولياً للعهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4497704اعاد الاعلامي السعودي منصور الخميسي نشر فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يتحدث فيه عن اليمن ويصفها بأصل العرب.





وفي تعليقه على الفيديو الذي رصدة موقع "صوت المغتربين" قال الاعلامي الخميسي ان هذا هو موقف الأمير محمد بن سلمان من اليمن منذ أن كان ولياً لولي العهد حتى الآن.. لايمكن التخلي عن عمق العرب اليمن .





ويعود تاريخ الفيديو الذي تم تداولة اليوم منتصف العام 2017 عندما استقبل الامير محمد بن سلمان مشايخ اليمن وكان حينها مازال ولياً لولي العهد الامير محمد بن نايف ووزيرا للدفاع .





وقال الامير محمد بن سلمان حينها لمشايخ اليمن أن الرياض «تنظر لليمن على أنه العمق الاستراتيجى للأمة العربية».







وصف «بن سلمان» اليمن بأنه «عمق وأساس العرب، وكل جذورنا وكل أعراقنا ترجع فى الأخير لليمن»، وأضاف: «أكبر خطأ قام به العدو- فى إشارة للحوثيين- أنه يحاول المس فى عمق وصلب العرب، جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك ما دعا كل العالم العربى لأن يستنفر لما يحدث فى اليمن، وانقلبت الطاولة فى السنة والنصف الأخيرة، ليس فقط فى اليمن، بل فى كل العالم العربى والإسلامى، بسبب أنهم ارتكبوا خطأ أنهم لمسوا وفكروا أن يلمسوا عمق العرب، اليمن»، وأضاف: «لكن لا نستطيع، نحن إخوانكم فى السعودية ودول الخليج ومصر والسودان والأردن والمغرب أو جميع أنحاء العالم العربى والإسلامى، أن نرى استنفارا ووقفة للرجل اليمنى دون أن نكون بجانبه، ونحن معكم فى كل خطوة إلى آخر يوم فى حياتنا، كما كنا فى السابق وكما سنكون فى المستقبل»4497704

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