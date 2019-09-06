الاكثر مشاهدة - عــاجل : الاعلان عن فشل حوار جدة بين الشرعية والانتقالي .. والزبيدي يرفض هذا الشرط الذي يحظى بدعم السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة دولية، اليوم الجمعة، عن تعثر محادثات جدة بشأن اليمن.

وقالت “رويترز” أن محادثات جدة بشأن اليمن تعثرت وقيادة المجلس الانتقالي رفضت دمج قواتها تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها.

وكانت السعودية دعت إلى حوار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الماضي، واندلاع مواجهات مسلحة في محافظتي أبين وشبوة. Advertisements ​ ​​​​​​ ​​​​

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