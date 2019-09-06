الاكثر مشاهدة - بعد ساعات من بيان السعودية.. الإمارات تتراجع عن موقفها بشأن الانفصال وتتخلى عن الانتقالي الجنوبي وتوجه طلبًا عاجلًا للرئيس هادي

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من بيان السعودية.. الإمارات تتراجع عن موقفها بشأن الانفصال وتتخلى عن الانتقالي الجنوبي وتوجه طلبًا عاجلًا للرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجع الخبير العسكري والاستراتيجي والمشرف الاماراتي على الملف العسكري في اليمن، خلفان الكعبي، عن دعم الانفصال في جنوب اليمن، بعد ساعات من بيان السعودية. ودعا الكعبي، الرئيس عبدربه منصور هادي، بإبعاد من سماهم الفاسدين والطائفيين عن حكومة الشرعية. Advertisements ​ ​​​​​​ ​​​​ وقال في تغريدة عبر “تويتر” : “الخلل في الشرعية ويجب تقويهما بدون أن تتغير بعد الوجوه الحزبية في الشرعية فلا يتغير شيء، الرئيس عبدربه أن كان القرار لا يزال بيده فعليه أبعاد الفاسدين والطائفيين نتحدث لمصلحة المنطقة ووجهة نظرنا مع كثير من الإخوة متطابقة”. وتسعى الإمارات بكامل قوتها لفرض شخصيات تابعة لها في الحكومة اليمنية والرئاسة، حيث تغيرت الكثير من مواقفها وانحرفت عن أهداف التحالف المعلنة، منذ الإطاحة بالنائب السابق لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح، بعد تورطه في صفقات مشبوهة مع أبوظبي.

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