الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول رد رسمي عاجل للانتقالي الجنوبي على بيان السعودية بشأن أحداث عدن ووصفه بـ‘‘التمرد’’

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول رد رسمي عاجل للانتقالي الجنوبي على بيان السعودية بشأن أحداث عدن ووصفه بـ‘‘التمرد’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على بيان المملكة العربية السعودية الأخير بشأن الأزمة في الجنوب.

وقال بن بريك في تغريدة على موقع “تويتر”: “يصر حزب الإخونج أن يظفر بكلمة تمرد في حق المجلس الانتقالي، ويلوي زمام أي بيان، ويحاول يوظفه في خدمته”.

Advertisements

​

​​​​​​

​​​​

وأضاف: “بينما الأمر بخلافه وهو التعامل مع الانتقالي كجهة فاعلة مع التحالف العربي في القضاء على المشروع الإيراني الخبيث”.

وتابع: “البيانات الرسمية من الدول لايعوزها تفسير وبيان للبيان في هشتاق”.

بدوره، أعلن عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساعد الامين العام، فضل الجعدي، رفض المجلس بيان المملكة العربية السعودية، حول التطورات الأخيرة في العاصمة عدن، واعتداءات دويلة الامارات على القوات الحكومية في عدن وابين.

وكان الجعدي، تحدث في تغريده على" تويتر" ان قناة الحدث ومحلليها جعلوا بيان المملكة وكأنه قرآن منزل.. إرادة الشعب يا هؤلاء لا تقيدها بيانات او مواقف دولة هنا وهناك، ما يؤكد رفض الانتقالي البيان السعودي.

وأضاف ان شعبنا في الجنوب اتخذ قراره وسيستمر في السير على درب تحقيقه مهما بلغت المصاعب.. ستعود المملكة إلى العقل واحترام حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه ولا وصاية عليه.

وعلق وكيل وزارة الاعلام فياض النعمان عن تغريده القيادي في مجلس هاني وعيدروس، قائلا: هذا الموقف يعبر عن السيادة وليس موقف شخصي، متسائلا الى اين يريد هؤلاء الذهاب بالبلاد؟؟؟