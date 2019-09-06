الاكثر مشاهدة - مجتهد يكشف عن تمرد جديد ضد الرئيس هادي .. ومحمد بن سلمان يلجأ لتغيير خطته العسكرية في اليمن ويقدم هذا الطلب للشرعية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يكشف عن تمرد جديد ضد الرئيس هادي .. ومحمد بن سلمان يلجأ لتغيير خطته العسكرية في اليمن ويقدم هذا الطلب للشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي “مجتهد”، الجمعة، عن تمرد في قيادات يمنية تابعة للشرعية ضد حكومة هادي، احتجاجاً على السياسات السعودية، دفعت محمد بن سلمان لتغيير مخططه بشأن جنوب اليمن.

وفي تغريدة له على حساب “تويتر” قال مجتهد: “بعد تمرد قيادات “الشرعية” الميدانيين على حكومتهم التابعة للتحالف السعودي الاماراتي قرر ابن سلمان تغيير خطته” في جنوب اليمن.

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وأضاف أن ابن سلمان “تعهد للشرعية أن تسترجع كل مقراتها شرط أن تستبدل كوادر الإصلاح بالانتقالي”.

ولفت إلى أن ابن سلمان “ضمن موافقة القيادات المحتجزة لديه، ويحاول توسيع دائرة الموافقين بكل حيل الإغراء والشراء”.

يشار إلى أن مسؤولين يمنيين، قالوا أمس الخميس، إن مفاوضات سعودية إماراتية تجري بشأن الأحداث في عدن، مشيرين إلى أن أبو ظبي تحفظت على شروط للرئيس عبد ربه منصور ورفضتها.

وكان أبرز هذه الشروط، ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته من المباني والمعسكرات والمواقع العسكرية كافة التي يسيطر عليها في عدن، قبل التوقيع على أي اتفاق.

كما اشترط هادي ضرورة تقديم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له كافة في المناطق الجنوبية، الولاء للحكومة الشرعية، وهو ما رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات.

وكانت المملكة السعودية، أكدت أمس الخميس، دعمها لحكومة هادي، مشددة في الوقت ذاته على رفضها أي بدائل لها في اليمن.