الاكثر مشاهدة - تشكيلة جديدة لـ‘‘الجيش اليمني’’ والميسري يعلن تأييده لها ويتعهد بخطوات حاسمة.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة جديدة لـ‘‘الجيش اليمني’’ والميسري يعلن تأييده لها ويتعهد بخطوات حاسمة.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن متطوعون يمنيون تشكيل جيش الكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر والذي يهدف الى الدفاع عن اليمن ووحدة وسلامة اراضيه ودعما للجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي في الشمال ومليشيا الامارات في الجنوب.

وفي اول تعليق لنائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني قال أحمد الميسري في تغريدة له رصدها محرر "ناس تايمز" : "نشيد بجهودكم الجبارة في تشكيل #الجيش_الإلكتروني_اليمني بطريقةٍ مذهلة وعمل وطني وتطوعي أكثر من رائع".

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وأضاف: "سُعداء بكم جدًا وسنعمل على تكثيف جهودنا على الأرض كما تفعلونها أنتم هنا لكم المجد ولكم اليمن واليمن باقٍ بأمثالكم يا جيل الثورة ووقود الغد المشرق".



ويشهد موقع تويتر توافدًا غير مسبوق لليمنيين، وحملات إعلامية شعبية، للتعريف بالقضية اليمنية وعدالتها، وفضح السلوك الإماراتي الانقلابي في اليمن، والداعم للمتمردين الانفصاليين.