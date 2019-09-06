الاكثر مشاهدة - عاجل : انتفاضة شعبية مسلحة ضد الانتقالي الجنوبي .. وتحرك قبلي مباغت ينهي تواجد الحزام الأمني ونصب نقاط التفتيش قرب ‘‘العاصمة’’

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انتفاضة شعبية مسلحة ضد الانتقالي الجنوبي .. وتحرك قبلي مباغت ينهي تواجد الحزام الأمني ونصب نقاط التفتيش قرب ‘‘العاصمة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر يمنية إن قبائل محافظة أبين جنوب البلاد بدأت بالتحرك على الأرض والترتيب لإيقاف تمدد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بالمدينة التي ينحدر منها رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي.

وذكرت للجزيرة نت أن رجال القبائل تمكنوا بالفعل خلال الساعات الماضية من استعادة السيطرة على بعض المناطق والمواقع بمديريتي شقرة وزنجبار في أبين، وقاموا باستحداث حواجز تفتيش في تلك البلدات لمنع تقدم قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي.

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يأتي ذلك في وقت أعلن بعض الموالين للانتقالي الجنوبي التعبئة والنفير العام لحشد المقاتلين من القبائل الموالية لهم من أجل ما أسموه المعركة الفاصلة والحاسمة مع قوات الحكومة الشرعية.

جاء ذلك بعد ساعات من إصدار السعودية بياناً أكدت فيه دعمها للحكومة الشرعية ورفضها لأحداث عدن، حيث قالت إنها لن تقبل بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في جنوب اليمن باستخدام القوة، مشددة على ضرورة الانسحاب من جميع المقرات الحكومية بعدن والانخراط في حوار جدة.

غير أن ذلك تزامن مع إرسال الإمارات تعزيزات عسكرية لحلفائها الانفصاليين بالمحافظات الجنوبية، وقد وصلت خلال اليومين الماضيين -وفقاً لمصدر عسكري تحدث للجزيرة نت- أكثر من سبعين مدرعة عسكرية عبر سفينة إماراتية إلى مديرية البريقة بعدن، واستقرت بعدها في معسكر تابع للحزام الأمني بمنطقة بئر أحمد والذي أنشأته أبو ظبي.

وفي المقابل، أكدت الخارجية اليمنية استمرار الجهود الحكومية واتخاذها كافة الإجراءات من أجل إنهاء التمرد المسلح بعدن وأبين من قبل المجلس الانتقالي.

وأوضح محمد الحضرمي نائب وزير الخارجية أنه من غير المقبول قيام أبو ظبي بإلصاق تهم الإرهاب على الجيش اليمني، في محاولة لتبرير استهدافها الجوي أواخر أغسطس/آب الماضي.

بدوره أشاد الرئيس هادي -خلال لقائه ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى- بالمواقف الأميركية إزاء وحدة اليمن والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

وكان شينكر قد ذكر في وقت سابق من مدينة الخرج السعودية -وقبل اجتماعه بالرئيس اليمني- أن واشنطن تجري محادثات مع جماعة الحوثي بهدف إيجاد حل مقبول للنزاع، وذكر أن تركيز بلاده منصب خلال هذه الفترة على إنهاء حرب اليمن.

المصدر : الجزيرة