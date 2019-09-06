الاكثر مشاهدة - ورد الآن : بيان جديد وعاجل بشأن اليمن نشرته وكالة الأنباء السعودية قبل قليل.. شاهد ما ورد فيه؟

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عدن - ياسمين التهامي - قالت القيادة المشتركة للتحالف العربي، اليوم الجمعة، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، فشلت في إطلاق صاروخ باليستي باتجاه السعودية. وبي بيان عاجل ، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، قبل قليل، قالت قيادة التحالف: إن مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) وسقط داخل محافظة صعدة. Advertisements ​ ​​​​​​ ​​​​ وقبل يومين فشلت المليشيا في إطلاق صاروخ باليستي وفق بيان التحالف.

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