الضالع: مسلحون مجهولون يغتالون جنديا وسط مدينة "الجبارة"

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الخميس، أحد أفراد قسم شرطة مريس، وسط مدينة الجبارة، بمنطقة مريس، محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت"، إن الجندي، أحمد محسن القدام، أحد أفراد أمن مريس، تعرض لعملية اغتيال برصاص مسلحين مجهولين، أثناء تواجده بالقرب من مبنى قسم الشرطة، وسط مدينة الجبارة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وتعد هذه الحادثة، هي الأولى في منطقة مريس، والتي تأتي في سياق الحرب على القوات التابعة للشرعية، وتحديدا في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيا، والتي تهدف لإضعاف أجهزة الأمن وقوات الجيش، لتنفيذ أجندات خارجية.