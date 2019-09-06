شكرا لبحثكم عن خبر البخيتي : الحوثي الدجال يضحك على البسطاء ويفاوض أمريكا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف علي البخيتي عن مفاوضات حوثية امريكية تجري في سلطنة عمان منذ اسابيع وذلك في تغريدة نشرها قبل قليل في تويتر هذا نصها :

كم هو مؤلم أن يموت عشرات الآلاف من اليمنيين ممن صدقوا شعارات #الحوثيين ضد #أمريكا فيما وفد الجماعة يفاوض وفد أمريكي في #مسقط منذ أسابيع. قلناها مراراً؛ #عبدالملك_الحوثي مجرد دجال وكاذب ومجرم؛ استغل العامة وذهب بهم الى محارق الموت. السؤال: هل سيفيق المخدوعين بعد هذه الفضيحة؟